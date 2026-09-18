Монако здолав Ланс та вийшов на перше місце в Лізі 1

У п'ятницю, 28 вересня, Монако вдома переграв Ланс у стартовому матчі 5 туру Ліги 1.

Зустріч завершилась з рахунком 2:1.

Монегасків у першому таймі вивів вперед 20-річний нападник Паріс Бруннер. На це гості відповіли влучним ударом Матьє Юдоля у другій половині гри.

Вирішальною стала 84-та хвилина матчу. Після навісу з флангу Жонатан Граді переправив м'яч у власні ворота.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

5 тур, 28 вересня

Монако – Ланс 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 32 Бруннер, 1:1 – 57 Юдоль, 2:1 – 84 Граді (автогол)

Перемога дозволила Монако очолити турнірну таблицю, маючи в активі 13 очок.

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Нагадаємо, у минулому турі ПСЖ без Забарного у заявці переміг Брест, а Ланс розписав мирову з Ле-Маном.