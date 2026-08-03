Ліверпуль запропонував 100 млн євро ПСЖ за трансфер Барколя

Ліверпуль розпочав офіційні переговори з Парі Сен-Жерменом щодо трансферу вінгер збірної Франції Бредлі Барколя.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Англійці зробили стартову пропозицію, яка перевищує 100 мільйонів євро, однак парижан ця сума поки не задовольняє. Попри це, переговори між клубами тривають.

Сам 23-річний нападник рішуче налаштований продовжити кар'єру саме на "Енфілді" й уже встиг поспілкуватися з керманичем мерсисайдців Андоні Іраолою.

У сезоні-25/26 Бредлі провів на клубному рівні 49 матчів, у яких відзначився 13 голами та віддав 7 асистів. Також Барколя у складі збірної Франції виступав на чемпіонаті світу-2026, де дійшов до матчу за третє місце (6:4 – перемога національної команди Англії) та забив 3 м'ячі протягом турніру.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем розпочав роботу над трансфером форварда Ліверпуля та збірної Нідерландів Коді Гакпо.