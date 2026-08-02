Тоттенгем націлився на іменитого форварда Ліверпуля
Коді Гакпо
ФК Ліверпуль
Тоттенгем розпочав роботу над трансфером форварда Ліверпуля та збірної Нідерландів Коді Гакпо.
Про це повідомляє Грем Бейлі.
За його інформацією, Тоттенгем уже провів переговори з оточенням Гакпо, сам гравець відкритий до переходу в лондонський клуб. Проблема полягає в тому, що Ліверпуль не хоче продавати свого гравця.
Минулого літа Гакпо продовжив контракт із Ліверпулем до 2030 року. Трансферна вартість 27-річного нідерландця наразі оцінюється в 60 мільйонів євро. У минулому сезоні на рахунку гравця 9 голів і 6 асистів у 52 матчах за Ліверпуль у всіх турнірах.
Тоттенгем наразі шукає підсилення в лінію атаки. Раніше повідомлялося про інтерес лондонського клубу до форварда Барселони Феррана Торреса.