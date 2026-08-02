Тоттенгем націлився на іменитого форварда Ліверпуля

Тоттенгем розпочав роботу над трансфером форварда Ліверпуля та збірної Нідерландів Коді Гакпо.

Про це повідомляє Грем Бейлі.

За його інформацією, Тоттенгем уже провів переговори з оточенням Гакпо, сам гравець відкритий до переходу в лондонський клуб. Проблема полягає в тому, що Ліверпуль не хоче продавати свого гравця.

Минулого літа Гакпо продовжив контракт із Ліверпулем до 2030 року. Трансферна вартість 27-річного нідерландця наразі оцінюється в 60 мільйонів євро. У минулому сезоні на рахунку гравця 9 голів і 6 асистів у 52 матчах за Ліверпуль у всіх турнірах.

Тоттенгем наразі шукає підсилення в лінію атаки. Раніше повідомлялося про інтерес лондонського клубу до форварда Барселони Феррана Торреса.