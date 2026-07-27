Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Ліверпуль узгодив умови особистого контракту з Барколя

Олександр Булава — 27 липня 2026, 13:47
Ліверпуль узгодив умови особистого контракту з Барколя
Бредлі Баркола
instagram.com/bradley_dls

Вінгер збірної Франції та ПСЖ Бредлі Барколя досяг принципової угоди з Ліверпулем щодо умов особистого контракту.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

Сторони домовилися про угоду до 2032 року з найвищою зарплатою для 23-річного гравця.

Раніше повідомлялося про те, що чемпіони Франції повідомили Ліверпулю, що хочуть отримати за вінгера 170 мільйонів євро.

Така ціна не відбила у Ліверпуля бажання працювати над цим трансфером, англійський клуб намагатиметься домовитися про перехід за меншу суму.

У сезоні-25/26 Бредлі провів на клубному рівні 49 матчів, у яких відзначився 13 голами та віддав 7 асистів. Також Барколя у складі збірної Франції виступав на чемпіонаті світу-2026, де дійшов до матчу за третє місце (6:4 – перемога національної команди Англії) та забив 3 м'ячі протягом турніру.

Чемпіонат Англії, АПЛ Ліверпуль ПСЖ Футбольні трансфери Бредлі Барколя

Ліверпуль

ПСЖ назвав шалену ціну на Барколя
Зірковий вінгер ПСЖ вирішив не продовжувати контракт із клубом на тлі інтересу Ліверпуля
Український футболіст забив гол у ворота Ліверпуля
Може повернутися в АПЛ: Забарного запропонували Ліверпулю та Челсі – ЗМІ
Джефф Безос може стати співвласником Ліверпуля

Останні новини