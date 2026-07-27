Ліверпуль узгодив умови особистого контракту з Барколя

Вінгер збірної Франції та ПСЖ Бредлі Барколя досяг принципової угоди з Ліверпулем щодо умов особистого контракту.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

Сторони домовилися про угоду до 2032 року з найвищою зарплатою для 23-річного гравця.

Раніше повідомлялося про те, що чемпіони Франції повідомили Ліверпулю, що хочуть отримати за вінгера 170 мільйонів євро.

Така ціна не відбила у Ліверпуля бажання працювати над цим трансфером, англійський клуб намагатиметься домовитися про перехід за меншу суму.

У сезоні-25/26 Бредлі провів на клубному рівні 49 матчів, у яких відзначився 13 голами та віддав 7 асистів. Також Барколя у складі збірної Франції виступав на чемпіонаті світу-2026, де дійшов до матчу за третє місце (6:4 – перемога національної команди Англії) та забив 3 м'ячі протягом турніру.