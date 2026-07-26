ПСЖ назвав шалену ціну на Барколя

ПСЖ назвав Ліверпулю суму, в яку оцінює вінгера збірної Франції Бредлі Барколя.

Про це повідомляє Бен Джейкобс.

Раніше повідомлялося про те, що Барколя відмовився продовжувати контракт із ПСЖ, а Ліверпуль проявляє інтерес до гравця. Проте чемпіони Франції повідомили, що хочуть отримати за вінгера 170 мільйонів євро.

Така ціна не відбила у Ліверпуля бажання працювати над цим трансфером, англійський клуб намагатиметься домовитися про перехід за меншу суму. Також інтерес до Барколя проявляє Арсенал, який поки що не переходив до активних дій.

У сезоні-25/26 нападник провів на клубному рівні 49 матчів, у яких відзначився 13 голами та віддав 7 асистів. Також Барколя у складі збірної Франції виступав на чемпіонаті світу-2026, де дійшов до матчу за третє місце та забив 3 м'ячі протягом турніру.