ПСЖ та Інтер визначать переможця Ліги чемпіонів сезону-2024/25

У суботу, 31 травня, відбудеться фінал Ліги чемпіонів між Інтером та Парі Сен-Жермен.

Зустріч пройде на стадіоні "Альянц-Арена" в Мюнхені. Стартовий свисток заплановано на 22:00 за київським часом.

Для ПСЖ плейоф розпочався на стадії 1/16 фіналу матчами проти Бреста. Згодом французький колектив пройшов на своєму шляху Ліверпуль, Астон Віллу та Арсенал.

Інтер був сильнішим за Феєнорд, Баварію та Барселону. Завдяки вдалим виступам в основному етапі оновленої ЛЧ, "змії" розпочали ігри плейоф одразу з 1/8 фіналу.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL. Також Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію ігрового дня.

Раніше суперкомп'ютер спрогнозував шанси команд у фінальному протистоянні Франції та Італії.