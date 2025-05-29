Інтер – ПСЖ: прогноз букмекерів на фінал Ліги чемпіонів

У суботу, 31 травня, французький ПСЖ та італійський Інтер визначать між собою нового переможця Ліги чемпіонів УЄФА.

Букмекери активно приймають ставки на вирішальний матч сезону-2024/2025. На думку ліцензійного букмекера GGBET, фаворитом фіналу є паризька команда.

Ставки на перемогу підопічних Луїса Енріка в основний час можна зробити з коефіцієнтом 2,21, тоді як успіх колективу Сімеоне Індзагі оцінюється котируванням 3,49. На нічию дають 3,45.

Ймовірність завоювання першого титулу ПСЖ оцінюється в 1,62, а Інтер може виграти четвертого "вухастого", на що приймаються ставки з коефіцієнтом 2,41.

Букмекери схиляються до того, що обидві команди можуть відзначитися в цьому поєдинку. На ставку "Обидві заб'ють" можна поставити з кефом 1,79, а на те, що в основний час на табло будуть нулі – 2,04.

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