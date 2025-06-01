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У Франції топліга, – президент ПСЖ прокоментував перемогу в Лізі чемпіонів

Володимир Максименко — 1 червня 2025, 14:44
У Франції топліга, – президент ПСЖ прокоментував перемогу в Лізі чемпіонів
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Президент Парі Сен-Жермен Нассер Аль-Хелаїфі відреагував на перемогу команди в фіналі Ліги чемпіонів над Інтером.

Слова функціонера наводить RMC.

"Ми не просто паризький клуб, ми – французька команда, яка захищає кольори цього прапору. Тут багато великих клубів, а Ліга 1 – топчемпіонат.

Як можна говорити, що тут немає якості? У нас чудові футболісти, а дубль Дуе просто неймовірний", – розповів Аль-Хелаїфі.

Зазначимо, що ця перемога – дебютна для ПСЖ в головному єврокубку. Також цього сезону парижани перемогли у чемпіонаті Франції та Кубку країни.

Також це лише друга перемога французького клубу в Лізі чемпіонів загалом – перша була на рахунку Марселя у 1993 році. Раніше у фінал пробивались Реймс, Сент-Етьєн та Монако, але усі вони програвали свої матчі.

Також повідомлялось, що у Парижі під час масових заворушень загинуло двоє людей, одну з яких вбили безпосередньо біля фан-зони.

Інтер ПСЖ Ліга чемпіонів-2024/25 Насер Аль-Хелаїфі ПСЖ – Інтер

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