У Франції топліга, – президент ПСЖ прокоментував перемогу в Лізі чемпіонів

Президент Парі Сен-Жермен Нассер Аль-Хелаїфі відреагував на перемогу команди в фіналі Ліги чемпіонів над Інтером.

Слова функціонера наводить RMC.

"Ми не просто паризький клуб, ми – французька команда, яка захищає кольори цього прапору. Тут багато великих клубів, а Ліга 1 – топчемпіонат.

Як можна говорити, що тут немає якості? У нас чудові футболісти, а дубль Дуе просто неймовірний", – розповів Аль-Хелаїфі.