У Франції топліга, – президент ПСЖ прокоментував перемогу в Лізі чемпіонів
Президент Парі Сен-Жермен Нассер Аль-Хелаїфі відреагував на перемогу команди в фіналі Ліги чемпіонів над Інтером.
Слова функціонера наводить RMC.
"Ми не просто паризький клуб, ми – французька команда, яка захищає кольори цього прапору. Тут багато великих клубів, а Ліга 1 – топчемпіонат.
Як можна говорити, що тут немає якості? У нас чудові футболісти, а дубль Дуе просто неймовірний", – розповів Аль-Хелаїфі.
Зазначимо, що ця перемога – дебютна для ПСЖ в головному єврокубку. Також цього сезону парижани перемогли у чемпіонаті Франції та Кубку країни.
Також це лише друга перемога французького клубу в Лізі чемпіонів загалом – перша була на рахунку Марселя у 1993 році. Раніше у фінал пробивались Реймс, Сент-Етьєн та Монако, але усі вони програвали свої матчі.
Також повідомлялось, що у Парижі під час масових заворушень загинуло двоє людей, одну з яких вбили безпосередньо біля фан-зони.