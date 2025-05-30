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Інтер – ПСЖ: суперкомп'ютер назвав фаворита фіналу Ліги чемпіонів

Станіслав Лисак — 30 травня 2025, 10:00
Усман Дембеле
Усман Дембеле
Getty Images

У суботу, 31 травня, Інтер зустрінеться з ПСЖ у межах фінального поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/2025.

Суперкомп'ютер від OptaAnalyst вважає, що паризька команда буде невеликим фаворитом у цьому протистоянні.

На перемогу підопічних Луїса Енріке дають 53,4% шансу, а здобуття трофея Інтером оцінюється в 46,4%. Зауважимо, що штучний інтелект оцінює атакувальні та захисні показники команд та формує сценарії, в яких перемагає той чи інший колектив.

Нагадаємо, що у півфіналі ПСЖ виявився сильнішим за Арсенал Олександра Зінченка. Перша зустріч у Лондоні завершилася з рахунком 0:1 на користь парижан. Удома підопічні Луїса Енріке не відпустили перевагу та обіграли суперника – 2:1.

Інтер у супер епічній грі зумів пройти Барселону. Виїзний матч завершився для "нерадзуррі" внічию 3:3, а в Мілані завдяки рятівному голу Ачербі на 93-й та переможному м'ячі Фраттезі на 99-й хвилині Інтер завоював путівку до фіналу.

Експерти GGBET дають такий футбольний прогноз на сьогодні: перемога ПСЖ – 2,21, нічия – 3.45, успіх Інтера – 3,49. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч. Тримай свою лінію!

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