Доннарумма – про перемогу над Інтером: Це не було схоже на фінал

Воротар Парі Сен-Жермен Джанлуїджи Доннарумма поділився думками про перемогу команди в Лізі чемпіонів.

Слова італійця наводить Tuttosport.

"Луїс Енріке завжди був класним – це його філософія. Гадаю, ми настільки добре підготувались до фіналу, що він не був схожим на фінал.

Весь сезон був важким та в сльозах. Ми мало не вилетіли після основного етапу, програвали Манчестер Сіті – це був дійсно неймовірний шлях. Тренер завжди залишав нас та залишався сам спокійним. Це було найголовніше", – розповів Доннарумма.

Окрім того, голкіпер коротко висловився про свій контракт з ПСЖ.

"Не знаю, подивимось найближчими днями. Зараз я поїду у збірну, де на нас очікує два важливі матчі", – резюмував Джіджіо.

Зазначимо, що ця перемога – дебютна для ПСЖ в головному єврокубку. Також цього сезону парижани перемогли у чемпіонаті Франції та Кубку країни.

Раніше повідомлялось, що у Парижі під час масових заворушень загинуло двоє людей, одну з яких вбили безпосередньо біля фан-зони.