Моурінью: Новий контракт із Бенфікою? Не зараз

Головний тренер португальської Бенфіки Жозе Моурінью не дав прямої відповідь на запитання про те, чи залишиться у лісабонському клубі.

Слова 63-річного фахівця наводить Фабрціо Романо.

"Бенфіка надіслала мені пропозицію нового контракту в середу. Але я сказав: "не зараз". В неділю подивимося. Наступний тиждень важливий для мого майбутнього. Ніхто не повинен турбуватися щодо того, чи покине хтось Бенфіку. Бо Бенфіка більша за будь-кого", – заявив тренер.

Нагадаємо, в останні дні в ЗМІ активно циркулює інформація про те, що Моурінью наприкінці поточного сезону очолить мадридський Реал. Очікується, що офіційна презентація тренера відбудеться уже наступного тижня. Жозе вже тренував Реал у 2010 – 2013 роках.