Реал за лічені дні має представити старого-нового тренера

Найближчим часом Жозе Моурінью може повернутися до роботи в мадридському Реалі.

Про це повідомляє Correio da Manhã.

"Вершкові" вже досягли домовленості з Бенфікою щодо переходу зіркового тренера. Лісабонський клуб має отримати компенсацію в розмірі семи мільйонів євро.

Очікується, що офіційне представлення "Особливого" в ролі головного тренера Реала має статись уже наступного тижня в Мадриді. Остання гра "вершкових" у сезоні відбудеться 23 травня.

Нагадаємо, що Жозе Моурінью вже очолював Реал із 2010 до 2013 року. Протягом трьох сезонів він виграв із мадридцями три трофеї.

Напередодні у "вершкових" стався черговий публічний конфлікт. Між собою через ЗМІ посперечались Кіліан Мбаппе й Альваро Арбелоа.