Я буду дуже щасливий, – Арбелоа прокоментував чутки про повернення Моурінью

Головний тренер мадридського Реала Альваро Арбелоа висловився щодо можливого повернення Жозе Моурінью на посаду наставника "вершокових".

Його слова цитує Marca.

"Я завжди відвертий щодо Жозе. Як мадридист, я відчуваю, що він є номером один. Я говорив те саме під час Ліги чемпіонів, думав так місяць тому і думатиму надалі. Він завжди буде одним із нас. Якщо Жозе Моурінью повернеться, я буду дуже щасливий, що він знову вдома", – наголосив Альваро Арбелоа.

Він додав, що рішення про кадрові зміни керівництво оголосить тоді, коли вважатиме за потрібне.

Нагадаємо, що в останні дні в ЗМІ активно циркулює інформація про те, що Моурінью наприкінці поточного сезону очолить команду "вершкових". Також інсайдери підтверджують, що перемовини знаходяться на фінальній стадії. Очікується, що офіційна презентація тренера відбудеться уже наступного тижня.

Водночас раніше він спростовував чутки про перемовини з Реал Мадрид.