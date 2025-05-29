ПСЖ – Інтер: пряма LIVE трансляція фіналу Ліги чемпіонів

Парі Сен-Жермен зіграє з Інтером у вирішальному поєдинку за титул Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25.

Матч відбудеться в суботу, 31 травня, на стадіоні "Альянц Арена" у Мюнхені. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO. Також Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію ігрового дня.

Нагадаємо, що у півфіналі ПСЖ виявився сильнішим за Арсенал Олександра Зінченка. Перша зустріч у Лондоні завершилася з рахунком 0:1 на користь парижан. Удома підопічні Луїса Енріке не відпустили перевагу та обіграли суперника – 2:1.

Інтер у супер епічній грі зумів пройти Барселону. Виїзний матч завершився для "нерадзуррі" внічию 3:3, а в Мілані завдяки рятівному голу Ачербі на 93-й та переможному м'ячі Фраттезі на 99-й хвилині Інтер завоював путівку до фіналу.

Експерти GGBET дають такий футбольний прогноз на сьогодні: перемога ПСЖ – 2,17, нічия – 3.51, успіх Інтера – 3,51. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч. Тримай свою лінію!

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