Мартінеллі: Ми знали, що Шахтар може створити моменти

Вінгер лондонського Арсеналу Габріел Мартінеллі після перемоги над "гірниками" у матчі Ліги чемпіонів (1:0) зізнався, що гравці "канонірів" знали про силу донецького Шахтаря.

Його слова цитує сайт UEFA.

"Шахтар – справді хороша команда, тому ми знали, що вони можуть бути небезпечними. Вони створили кілька моментів, але зрештою ми добре оборонялися.

Ця перемога важлива. Ми граємо за Арсенал, тож не важливо, хто наш суперник. Ми повинні виходити на гру з одним настроєм – виграти матч.

Команда виступила добре. Я не люблю говорити про себе, тому ми виступили справді добре. Звичайно, ми хотіли перемогти з різницею у більшу кількість голів, створити більше моментів. Але я думаю, що ми зіграли справді хороший матч і заслужили на перемогу", – сказав бразилець.