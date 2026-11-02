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Скажу гравцям, щоб падали: Іралоа розкритикував суддівство на матчі Ліверпуля та Арсенала

Володимир Максименко — 2 листопада 2026, 13:05
Скажу гравцям, щоб падали: Іралоа розкритикував суддівство на матчі Ліверпуля та Арсенала
Андоні Іраола
ФК Борнмут

Головний тренер Ліверпуля Андоні Іраола залишився незадоволеним рівнем суддівства на матчі 9 туру АПЛ проти Арсенала (0:1).

Слова фахівця передає ESPN.

Протягом матчу гравці "червоних" неодноразово вимагали пенальті у ворота Давіда Раї, а найсуперечливіший епізод стався в середині першого тайму, коли Тімбер затримав Александера Ісака за футболку під час подачі, проте арбітр цей епізод проігнорував.

"Епізод з Алексом – чистий пенальті. Всі бачили, що його тримають за футболку, але він не впав і через це не призначили 11-метровий. Наступного разу скажемо йому, щоб падав, інакше пенальті не дочекатись", – розповів Іраола.

Зазначимо, що перемога дозволила "канонірам" закріпитися на чолі турнірної таблиці чемпіонату з 24 очками в активі. Ліверпуль йде 5-м з 15 балами. 

У своєму наступному матчі Ліверпуль зіграє проти Фенербахче в межах четвертого туру Ліги чемпіонів – гру заплановано на 4 листопада о 19:45 за київським часом.

Раніше підсумки поєдинку Прем'єр-ліги підбив головний тренер лондонців Мікель Артета.

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Андоні Іраола

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