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Райс: Лінія оборони та згуртованість Арсенала непереможні

Олег Дідух — 2 листопада 2026, 16:27
Райс: Лінія оборони та згуртованість Арсенала непереможні
Деклан Райс
Getty Images

Центральний півзахисник Арсенала Деклан Райс поділився враженнями від матчу 9 туру АПЛ проти Ліверпуля (1 листопада).

Слова хавбека наводить ВВС.

"Це Енфілд, це те, що ця команда Ліверпуля здатна робити, вони просто створюють хвилю за хвилею атак. Невпинні атаки. Ми знали, що це буде нелегко, але зрештою ця лінія оборони та ця згуртованість непереможні, нічого подібного я раніше не бачив.

Тренер провів зі мною дуже хорошу, відверту розмову на початку сезону. Він усе ще вважає, що я можу зробити більший внесок у цей клуб і цю футболку, і я відчуваю, що цього сезону перебуваю у чудовій формі. Турнірну таблицю можна сприймати всерйоз лише в лютому чи березні", – заявив Райс.

Нагадаємо, напередодні Арсенал у 9 турі АПЛ на виїзді обіграв Ліверпуль 1:0. Райс у цьому матчі відзначився асистом на Кая Гаверца.

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