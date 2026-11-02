Райс: Лінія оборони та згуртованість Арсенала непереможні

Центральний півзахисник Арсенала Деклан Райс поділився враженнями від матчу 9 туру АПЛ проти Ліверпуля (1 листопада).

Слова хавбека наводить ВВС.

"Це Енфілд, це те, що ця команда Ліверпуля здатна робити, вони просто створюють хвилю за хвилею атак. Невпинні атаки. Ми знали, що це буде нелегко, але зрештою ця лінія оборони та ця згуртованість непереможні, нічого подібного я раніше не бачив.

Тренер провів зі мною дуже хорошу, відверту розмову на початку сезону. Він усе ще вважає, що я можу зробити більший внесок у цей клуб і цю футболку, і я відчуваю, що цього сезону перебуваю у чудовій формі. Турнірну таблицю можна сприймати всерйоз лише в лютому чи березні", – заявив Райс.