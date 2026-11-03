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Чемпіон світу хоче покинути Арсенал взимку

Олександр Булава — 3 листопада 2026, 22:40
Чемпіон світу хоче покинути Арсенал взимку
Мартін Субіменді
Getty Images

Опорний півзахисник лондонського Арсенала Мартін Субіменді готовий взимку покинути клуб, щоб реанімувати власну кар'єру.

Про це повідомляє TeamTalk.

27-річний хавбек розчарований своїм становищем у лондонському клубі та відкритий до нових пропозицій. Про це вже поінформовано сім провідних європейських грандів.

Головними претендентами на Субіменді є Реал, Барселона та Атлетико. Крім того, у підписанні півзахисника зацікавлені німецькі Баварія та дортмундська Боруссія.

Зазначимо, що Субіменді є вихованцем Реала Сосьєдад, який він покинув влітку минулого року та перебрався до Арсенала. Спочатку іспанець розглядався як ключова фігура в півзахисті Мікеля Артети, однак літній трансфер Бруно Гімараєса звів його ігровий час до мінімуму. У поточному сезоні він ще жодного разу не виходив у стартовому складі на матчі Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, влітку інтерес до хавбека проявляв мадридський Реал.

Арсенал Лондон Мартін Субіменді

Мартін Субіменді

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