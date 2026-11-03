Зірковий захисник Арсенала повернувся до тренувань після важкої травми

Іменитий центральний захисник Арсенала та збірної Франції Вільям Саліба повернувся до тренувань у загальній групі лондонського клубу.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

У вівторок, 3 листопада, Саліба провів тренування у загальній групі Арсенала. Для нього це перше повноцінне заняття з літа поточного року.

Нагадаємо, Саліба грав на чемпіонаті світу 2026 року з переломом хребця. Під час мундіалю стан спини захисника погіршився.

Француз вирішив не робити операцію на спині, що дозволило йому відновитися раніше, ніж прогнозувалося. У разі хірургічного втручання Саліба, найімовірніше, повернувся би на поле лише у 2027 році.

У минулому сезоні на рахунку Саліба 1 гол і 1 асист у 50 матчах за Арсенал у всіх турнірах.