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Ковач – про матч з Барселоною: Дива трапляються

Володимир Максименко — 15 квітня 2025, 07:07
Ковач – про матч з Барселоною: Дива трапляються
Getty Images

Головний тренер Боруссії Дортмунд висловився про матч-відповідь в межах 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Барселони та заявив, що вірить у камбек команди.

Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.

"Ми розуміємо ситуацію і хочемо показати своє інше обличчя у поєдинку. Дива трапляються, хоча ми й знаємо, що Барселона не програла ще жодного матчу у 2025 році.

Нам потрібен імпульс від вболівальників, щоб ми могли грати із максимальною пристрастю та самовіддачею", – резюмував Ковач.

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Нагадаємо, перша зустріч команд завершився перемогою "блаугранас" 4:0. Матч-відповідь буде зіграно сьогодні, 15 квітня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що "джмелі" можуть підписати короткостроковий контракт із Матсом Гуммельсом.

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