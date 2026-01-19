Ковач може змінити Німеччину на АПЛ: тренер Боруссії в шортлисті Манчестер Юнайтед

Головний тренер дортмундської Боруссії Ніко Ковач може змінити Бундеслігу на англійську Прем'єр-лігу.

Про це повідомляє Sky Sport.

Наразі Ковач перебуває у шорт-листі Манчестер Юнайтед. Повідомляється, що керівництво "червоних дияволів" проявляло цікавість щодо його поточної ситуації.

Важливу роль у потенційних перемовинах може відіграти німецький менеджер МЮ Крістофер Вівелл, з яким у Ніко налагоджений хороший контакт.

Окрім манкуніанців, ім'я Ковача фігурувало і в лондонському Челсі. Після звільнення Енцо Марески кандидатура хорвата серйозно обговорювалася всередині клубу як один із варіантів заміни, проте наскільки цей інтерес є актуальним прямо зараз – не уточнюється.

Раніше 54-річний хорватський фахівець працював із молодіжною та національною збірними Хорватії, франкфуртським Айнтрахтом, Баварією, Монако та Вольфсбургом.

Ковач очолив Боруссію Дортумнд у лютому минулого року та зумів вивести команду в Лігу чемпіонів. Зауважимо, що контракт німця з "чорно-жовтими" розрахований до літа 2027 року.

Нагадаємо, що нещодавно Манчестер Юнайтед оголосив про призначення Майкла Карріка на посаду головного тренера. Контракт фахівця розрахований до завершення сезону-2025/26.