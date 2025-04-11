Боруссія може підписати короткостроковий контракт з Гуммельсом

Центральний захисник Роми Матс Гуммельс може повернутися у Боруссію Дортмунд попри рішення про завершення кар'єри.

Про це повідомляє Bulinews.

"Джмелі" шукають заміну для центрбека Ніко Шлоттербека, який отримав розрив меніска та вибув до кінця цього сезону. У зв'язку з цим розглядають 36-річного ветерана, як підсилення лінії захисту на клубний чемпіонат світу.

Контракт Гуммельса з італійським клубом діє до кінця поточного сезону і продовжений не буде.

Більшу частину своєї кар’єри Гуммельс провів у складі двох грандів німецького футболу – Боруссії Дортмунд і мюнхенської Баварії, з якими сумарно 5 разів ставав чемпіоном Бундесліги. З Боруссією доходив до фіналу Ліги чемпіонів 2013 року.

У 2010 – 2023 роках Гуммельс провів 78 матчів і забив 5 голів у складі збірної Німеччини, з якою став чемпіоном світу 2014 року. За Рому захисник виступає з літа минулого року, провів 19 матчів у всіх турнірах і забив 1 гол.