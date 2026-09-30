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Боруссія домовилася з Ковачем про новий контракт

Олексій Мурзак — 30 вересня 2026, 20:29
Боруссія домовилася з Ковачем про новий контракт
Ніко Ковач
Getty Images

Дортмундська Боруссія домовилася з головним тренером Ніко Ковачем про продовження співпраці до літа 2029 року.

Про це повідомляє німецьке видання BILD.

Чинна угода хорватського фахівця розрахована до завершення сезону-2026/27.

За інформацією джерела, сторони погодили продовження контракту ще на два роки. Офіційне оголошення очікується найближчим часом.

Раніше Боруссія продовжила угоди з керівниками клубу Карстеном Крамером, Ларсом Рікеном та Томасом Трессом.

Нагадаємо, Ковач очолив дортмундську команду в лютому 2025 року. У серпні того ж року клуб продовжив його контракт до літа 2027-го.

Напередодні повідомлялося, що нападник Боруссії Дортмунд і збірної Гвінеї Серу Гірассі може продовжити кар'єру в Манчестер Юнайтед.

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