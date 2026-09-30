Боруссія домовилася з Ковачем про новий контракт

Дортмундська Боруссія домовилася з головним тренером Ніко Ковачем про продовження співпраці до літа 2029 року.

Про це повідомляє німецьке видання BILD.

Чинна угода хорватського фахівця розрахована до завершення сезону-2026/27.

За інформацією джерела, сторони погодили продовження контракту ще на два роки. Офіційне оголошення очікується найближчим часом.

Раніше Боруссія продовжила угоди з керівниками клубу Карстеном Крамером, Ларсом Рікеном та Томасом Трессом.

Нагадаємо, Ковач очолив дортмундську команду в лютому 2025 року. У серпні того ж року клуб продовжив його контракт до літа 2027-го.

Напередодні повідомлялося, що нападник Боруссії Дортмунд і збірної Гвінеї Серу Гірассі може продовжити кар'єру в Манчестер Юнайтед.