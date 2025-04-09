Ми підібрали ключ до них: Мюллер – про поразку від Інтера

Атакувальний півзахисник Баварії Томас Мюллер пояснив поразку від Інтера (1:2) у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Цитує гравця пресслужба УЄФА.

"Ми змогли відігратися, а потім... Нам ще треба буде це проаналізувати, але думаю ми самі зрозуміємо, що могли б діяти краще. У футболі в кінцевому підсумку значення мають голи. Але не хочу говорити про жорстокість футболу. Позаду тільки половина битви. Ми хотіли іншого результату, але розуміємо, що ще не все втрачено.

Думаю, ми підібрали ключики до Інтера. Але, на жаль, не скористалися чудовою можливістю, щоб зробити рахунок 1:0. І, відповідно, відчуття були вже іншими. Можливо, на початку нам слід було бути ще наполегливішими. Але Інтер – це та команда, яка може диктувати свій темп. Проти неї дуже складно грати", – розповів гравець.