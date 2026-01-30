Українська правда
Моурінью перепросив перед Арбелоа за бурхливе святкування перемоги Бенфіки над Реалом

Володимир Максименко — 30 січня 2026, 08:14
Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью перепросив перед наставником Реала Альваро Арбелоа за свою бурхливу реакцію на вирішальний гол Трубіна в матчі восьмого туру Ліги чемпіонів.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Я перепрошую за те, як святкував гол. Альваро – людина футбольна, він розуміє, що у такі моменти забуваєш про Реал, про тренера, який сидить навпроти та представників клубу, які усе бачать. Я перед усіма перепросив", – сказав іменитий португалець.

Нагадаємо, після історичного голу українського голкіпера Моурінью активно святкував взяття воріт, розмахуючи руками у притаманній манері одразу навпроти лави запасних "вершкових".

Після фінального свистка "Особливий" обійнявся з Альваро Арбелоа, якого свого часу тренував у Реалі.

Відзначимо, що Трубін записав своє ім'я в історію Бенфіки, як перший воротар, який забив гол за португальський клуб. Також він став першим голкіпером, який забив Реалу у єврокубках. Для українця цей матч став 33-м у поточному сезоні-2025/26 (26 пропущених голів і 17 "сухих" поєдинків).

Ця перемога вивела Бенфіку на 24-те місце у турнірній таблиці ЛЧ, набравши 9 балів. "Орли" посіли останню сходинку, яка гарантувала їм стикові матчі 1/16 фіналу.

