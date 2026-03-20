Помер колишній капітан Бенфіки, який тривалий час був помічником Моурінью

У віці 67 років обірвалось життя колишнього португальського воротаря Сілвіну.

Про це повідомила пресслужба Бенфіки.

Він помер 19 березня. "Орли" висловили співчуття близьким свого колишнього голкіпера.

"Колишній воротар як клубу, так і національної збірної назавжди залишиться в пам'яті вболівальників Бенфіки як визначна постать покоління, яка високо шанувала емблему на своїх грудях. Клуб висловлює найглибші співчуття родині та друзям", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що саме за Бенфіку Сілвіну провів найбільше матчів під час ігрової кар'єри (122). Разом з "орлами" він здобув вісім трофеїв.

Також голкіпер двічі вигравав чемпіонство з Порту. Згодом він був тренером воротарів у штабі Жозе Моурінью, попрацювавши все в тому ж Порту, а також в Інтері, Реалі, Манчестер Юнайтед та Челсі.

У складі "синіх" він до того ж був асистентом головного тренера. Останнім місцем роботи Сілвіну став Аль-Хілаль.

Нагадаємо, що в березні помер ще один відомий голкіпер. Обірвалось життя німецького воротаря Георга Коха, який тривалий час вів боротьбу з онкологічним захворюванням.