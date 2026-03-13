Моурінью дискваліфікували на два матчі і оштрафували за неналежну поведінку після гри з Порту

Наставника Бенфіки Жозе Моурінью дискваліфікували і оштрафували за надто емоційну поведінку після матчу чемпіонату з Порту, який завершився 2:2.

Про це повідомляє A Bola.

"Особливий" був вилучений після того, як вдарив по м'ячу, який знаходився біля лави запасних команди суперників, а також мав конфліктом з Лучо Гонсалесом, асистентом головного тренера Порту, за що отримав бан на два найближчих матчі.

Також він повинен сплатити грошові штрафи на загальну суму 5355 євро.

У Бенфіці вже заявили, що не погоджуються з рішенням дисциплінарного комітету та мають намір оскаржити покарання.

У наступному турі "орли" на виїзді зіграють проти Ароуки. Поєдинок заплановано на 14 березня.

Раніше повідомлялося, що український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін може втратити місце у стартовому складі команди.