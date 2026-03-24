Моурінью назвав гравця, який мав опинитись у заявці Швеції на гру з Україною, проте був проігнорований

Тренер Бенфіки Жозе Моурінью висловився про заявку збірної Швеції на матч раунду плейоф кваліфікації ЧС-2026 проти України.

Його слова передає Sportbladet.

Наставник "орлів" заявив, що не розуміє відсутності у списку Грема Поттера захисника своєї команди Самуеля Даля. На думку португальця, 23-річний захисник заслужив на виклик своєю грою.

"Жодного контакту з Поттером у мене не було. Мене ніколи не дивує те, що роблять мої колеги-тренери, тому що я поважаю їхні рішення. Поттеру доведеться відповісти, чому Самуеля Даля немає у складі збірної Швеції. Він виглядав фантастично та пройшов фантастичний розвиток відтоді, як я прийшов сюди. Він грає кожну хвилину та кожну гру. Він дуже надійний в обороні та дуже стабільний в атаці. Гравець найвищого рівня", – сказав Моурінью.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Даль провів уже 46 матчів на клубному рівні. У них він забив два голи та віддав стільки ж асистів.

Нагадаємо, що Україна та Швеція зіграють між собою 26 березня. Для виходу на ЧС-2026 треба буде перемагати в очному протистоянні, після чого здолати переможця пари Польща – Албанія.