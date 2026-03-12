Український воротар Бенфіки може втратити місце в основному складі команди: відома причина

Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін може втратити місце у стартовому складі команди.

Про це повідомляє Correio da Manha.

За інформацією джерела, наставник "орлів" Жозе Моурінью залишився незадоволеним виступами воротаря в останніх матчах.

Також у нього є претензії до основного нападника команди Вангеліса Павлідіса.

Керманич Бенфіки всерйоз розглядає можливість їхньої заміни в основному складі команди. На цей крок "Особливий" може піти вже в матчі 26-го туру чемпіонату Португалії з Ароукою, який відбудеться в суботу, 14 березня.

Трубін у сезоні-2025/26 відіграв за лісабонську команду 41 матч у всіх турнірах, пропустивши 34 і голи та 19 разів відстоявши на нуль. Також в його активі забитий гол у матчі проти Реала в межах загального етапу Ліги чемпіонів.