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Боруссія Дортмунд – Шахтар: де дивитися вирішальний матч Ліги чемпіонів

Станіслав Лисак — 27 січня 2025, 09:12
Боруссія Дортмунд – Шахтар: де дивитися вирішальний матч Ліги чемпіонів
ФК Шахтар

Донецький Шахтар зустрінеться з дортмундською Боруссією в останньому турі основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться в середу, 29 січня, на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк" в Дортмунді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Дивитися матч онлайн в Україні можна на медіасервісі MEGOGO. Перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна", "Спорт", "Оптимальна" і "MEGOPACK XL". Також наш сайт проведе текстову трансляцію поєдинку.

Перед цією грою "гірники" зберігають мінімальні шанси на вихід у плейоф, посідаючи 27 місце в таблиці. "Джмелі" гарантували собі євровесну, однак можуть зачепитися за пряме потрапляння до 1/8 турніру в разі перемоги.

На думку ліцензійного букмекера Favbet, шанси "гірників" на успіх є незначними. Фавбет дає на перемогу Шахтаря коефіцієнт 7,00. Домашній успіх Боруссії оцінюється в 1,41, а нічия – 5,40.

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