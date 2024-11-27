Не можу повірити: тренер Зальцбурга розкритикував Балакіна за пенальті у матчі з Баєром

Головний тренер Зальцбурга Піпейн Лейндерс піддав критиці деякі дії українського арбітра Миколи Балакіна, який обслуговував матч австрійського клубу проти Баєра в межах 5 туру Ліги чемпіонів.

Його слова наводить LAOLA1.

"Я не розумію, навіщо він пішов переглядати епізод і потім призначив пенальті. Не можу в це повірити", – поскаржився тренер Зальцбурга.

Нагадаємо, зустріч завершилася з рахунком 5:0 на користь чемпіона Німеччини.

Як відомо, у цьому матчі дебютував 17-річний український нападник Артем Степанов. Для юного форварда Баєра це був не лише перший матч у найпрестижнішому євротурнірі, а й загалом дебют у професійному футболі. Окрім того, він став наймолодшим українським дебютантом в історії Ліги чемпіонів.