Це як звичайна гра на область: український арбітр – про роботу на матчі Ліги чемпіонів

Український арбітр Микола Балакін пригадав свою роботу на матчі Ліги чемпіонів Реал Сосьєдад – Зальцбург у листопаді 2023 року. Він тоді став першим українцем з 1998 року, який судив гру групового раунду ЛЧ.

Про це він сказав в інтерв'ю ютуб-каналу "Бомбардир".

"Не можна було показувати свою нервовість, ми так налаштувалися. Після гри мій асистент сказав: "Це була Ліга чемпіонів"? Я кажу: "Так – це звичайна гра, як на області". Коли 60 тисяч співають, то гімн ЛЧ і не так добре чутно. Ти розумієш, що ти бачив Лігу чемпіонів, будучи дитиною, але ж відповідальність. Емоції емоціям, але холодні мізки і поїхали. Пару секунд, так, ми тут, так, нас всі дивляться. Інтенсивна дуже гра була, темп відрізняється і швидкість мислення футболістів. У нас чотири тренування на тиждень плюс гра. Зараз комітет арбітрів увів новий тест для нас, тому це праця майже кожен день. Я пам'ятаю під час матчу збірної Франції Грізман мені дуже сподобався. У тому матчі Жиру ще грав і я пам'ятаю, як асистент мені сказав: "Ти відчув атмосферу "Стад де Франс". А я йому кажу: "Я не міг з поля голову відвести, тому що вони грають дуже швидко, ці діагоналі", – сказав Балакін.

Зазначимо, що Балакін цього сезону також працював на матчі Ліги чемпіонів, а також був головним арбітром на грі 11-го туру УПЛ Динамо – Шахтар. За підсумками сезону 2023/24 клуби Української Прем'єр-ліги визнали його найкращим рефері.

Він також розповів, що спочатку займався футболом, а потім вирішив змінити амплуа та стати рефері.

"По-перше, я як кожна дитина українська я хотів бути футболістом. Я займався футболом, я з футбольної сім'ї і мій батько був арбітром. Трохи погравши в футбол, я вирішив спробувати принаймні і мені це сподобалося. На той час не було ніякої школи організованої українських арбітрів. Була Київська обласна адміністрація футболу. Без ніяких тестів, без нічого я взяв прапор і на чемпіонат області, перша ліга, мені тоді було 19 років. Через сімейні обставини з Харкова (Балакін грав в академії Металіста, – прим.) повернувся до Києва. Спробував поїздити на перегляди і грав на чемпіонат області, чемпіонат міста Києва, районний футбол мені знайомий, взимку це бізнес-ліга. Я багатьох знав на той час суддів і я був не дуже для арбітрів зручний гравець. Одного разу мені сказали: "Піди сам спробуй". Я спробував і з'ясував, що я був дуже не правий. На Євро я був у якості резервного арбітра. Я не знаю звідки з'явилася інформація про тиск від Роналду, це дуже далеко від дійсності. А тиск це нормально, він буде завжди, на будь-якому рівні, тому що така робота. Треба до цього звикнути, якщо ти до цього не готовий, значить це не твоє. Я думаю це одна з найголовніших якостей футбольного арбітра – стійкість до стресу, до тиску, як ти можеш навіть під великим тиском приймати рішення. У мене був знаковий епізод, коли під час матчу Арсенал Київ – Динамо Київ я видалив двох гравців Динамо та тренера. Я киянин і було важко. Було дуже гаряче в роздягальні, але в мене немає ніяких питань, тому що футбол це емоції", – зізнався він.

36-річний Балакін розпочав кар'єру футбольного судді в 2009 році. Уже з 2015 року він почав працювати на матчах УПЛ, а наступного отримав категорію арбітр ФІФА.