УПЛ назвала найкращого арбітра сезону-2023/24

Клуби Української Прем’єр-Ліги обрали найкращого арбітра за підсумками сезону-2023/24.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Найбільше голосів набрав Микола Балакін (Київська обл.).

До трійки найкращих увійшли також Олександр Шандор зі Львова та Олексій Деревінський з Хмельницького.

У найвищому українському дивізіоні Балакін дебютував у 2015 році та за цей час відсудив 88 матчів. У грудні 2016 року він став арбітром ФІФА.

Напередодні УПЛ переобрала президента ліги.