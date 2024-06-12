УПЛ назвала найкращого арбітра сезону-2023/24
Клуби Української Прем’єр-Ліги обрали найкращого арбітра за підсумками сезону-2023/24.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Найбільше голосів набрав Микола Балакін (Київська обл.).
До трійки найкращих увійшли також Олександр Шандор зі Львова та Олексій Деревінський з Хмельницького.
У найвищому українському дивізіоні Балакін дебютував у 2015 році та за цей час відсудив 88 матчів. У грудні 2016 року він став арбітром ФІФА.
Напередодні УПЛ переобрала президента ліги.