Українська бригада арбітрів обслуговуватиме матч Ліги чемпіонів
На одному з майбутніх матчів Ліги чемпіонів знову працюватимуть українські арбітри.
Про це повідомляє сайт Української асоціації футболу.
За інформацією джерела бригада арбітрів на чолі з Миколою Балакіним обслуговуватиме гру за участі Баєра та РБ Зальцбург.
Допомагати Балакіну на лініях будуть Віктор Матяш та Олександр Беркут, а четвертим арбітром виступить Віталій Романов.
А за VAR відповідатимуть іспанець Гільєрмо Куадра Фернандес та італієць Валеріо Маріні.
Варто зазначити, що це вже друге призначення Миколи Балакіна на матч Ліги чемпіонів цього сезону. 6 листопада він судив гру Спарти та Бреста (1:2).
Матч між Баєром та РБ Зальцбург відубдеться у вівторок, 26 листопада, в Леверкузені. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, що у середу, 27 листопада, свій поєдинок Ліги чемпіонів проведе Шахтар. "Гірники" поїдуть у Нідерланди в гості до ПСВ.