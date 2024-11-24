Українська бригада арбітрів обслуговуватиме матч Ліги чемпіонів

На одному з майбутніх матчів Ліги чемпіонів знову працюватимуть українські арбітри.

Про це повідомляє сайт Української асоціації футболу.

За інформацією джерела бригада арбітрів на чолі з Миколою Балакіним обслуговуватиме гру за участі Баєра та РБ Зальцбург.

Допомагати Балакіну на лініях будуть Віктор Матяш та Олександр Беркут, а четвертим арбітром виступить Віталій Романов.

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А за VAR відповідатимуть іспанець Гільєрмо Куадра Фернандес та італієць Валеріо Маріні.

Варто зазначити, що це вже друге призначення Миколи Балакіна на матч Ліги чемпіонів цього сезону. 6 листопада він судив гру Спарти та Бреста (1:2).

Матч між Баєром та РБ Зальцбург відубдеться у вівторок, 26 листопада, в Леверкузені. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що у середу, 27 листопада, свій поєдинок Ліги чемпіонів проведе Шахтар. "Гірники" поїдуть у Нідерланди в гості до ПСВ.