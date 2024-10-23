Названо ім'я арбітра матчу між Динамо та Шахтарем в 11 турі УПЛ

Микола Балакін судитиме матчі 11-го туру Української Прем’єр-Ліги, у якому Динамо зустрінеться з донецьким Шахтарем.

Про це повідомляє офіційний сайт київського клубу.

У цьому сезоні Балакін уже працював на матчі столичної команди – у поєдинку 9-го туру Динамо переграло вдома Кривбас (2:1).

Склад суддівської бригади:

Головний арбітр – Балакін М.О. (Київська область)

Асистенти – Запороженко Д.І. (Запоріжжя), Беркут О.А. (Суми)

4-й арбітр – Козиряцький М.С. (Запоріжжя)

Спостерігач арбітражу – Покідько І.Р. (Полтава)

Арбітр ВАА – Шурман Д.Л. (Київська область)

Асистент ВАА – Шлончак С.М. (Черкаси)

Спостерігач ВАА – Плужник О.О. (Харків).

Нагадаємо, що матч Динамо – Шахтар відбудеться на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського у неділю, 27-го жовтня, початок – о 18:00.

Після 9 турів кияни лідирують в турнірній таблиці і випереджають донецький клуб на 6 очок.