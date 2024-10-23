Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Названо ім'я арбітра матчу між Динамо та Шахтарем в 11 турі УПЛ

Володимир Клепач — 23 жовтня, 10:45
Названо ім'я арбітра матчу між Динамо та Шахтарем в 11 турі УПЛ
Микола Балакін
УПЛ

Микола Балакін судитиме матчі 11-го туру Української Прем’єр-Ліги, у якому Динамо зустрінеться з донецьким Шахтарем.

Про це повідомляє офіційний сайт київського клубу.

У цьому сезоні Балакін уже працював на матчі столичної команди – у поєдинку 9-го туру Динамо переграло вдома Кривбас (2:1).

Склад суддівської бригади:

  • Головний арбітр – Балакін М.О. (Київська область)
  • Асистенти – Запороженко Д.І. (Запоріжжя), Беркут О.А. (Суми)
  • 4-й арбітр – Козиряцький М.С. (Запоріжжя)
  • Спостерігач арбітражу – Покідько І.Р. (Полтава)
  • Арбітр ВАА – Шурман Д.Л. (Київська область)
  • Асистент ВАА – Шлончак С.М. (Черкаси)
  • Спостерігач ВАА – Плужник О.О. (Харків).

Нагадаємо, що матч Динамо – Шахтар відбудеться на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського у неділю, 27-го жовтня, початок – о 18:00.

Після 9 турів кияни лідирують в турнірній таблиці і випереджають донецький клуб на 6 очок.

Читайте також :
Чемпіонат УПЛ сезону-2024/25: календар та результати матчів
Динамо Київ Шахтар Донецьк Микола Балакін

Микола Балакін

Українська бригада арбітрів працюватиме на матчі Ліги Європи
Українські арбітри працюватимуть на матчі Ліги націй
Українські арбітри будуть працювати на матчі плейоф раунду Ліги Європи
Український арбітр працюватиме на матчі за Суперкубок УЄФА
Українські арбітри призначені на матч 1/8 фіналу Євро-2024

Останні новини