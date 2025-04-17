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Артета: Сподіваюся, фанати Арсенала відчувають гордість за команду

Олексій Погорелов — 17 квітня 2025, 09:38
Артета: Сподіваюся, фанати Арсенала відчувають гордість за команду
Мікель Артета
ФК Арсенал

Головний тренер Арсенала Мікель Артета прокоментував успіх його команди в протистоянні з Реалом в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Слова 43-річного іспанця наводить ESPN.

Вчора, 16 квітня, "каноніри" вдруге перемогли іспанців (2:1) та пройшли до півфіналу єврокубку, де вони зустрінуться з ПСЖ.

За словами Артети, його команда здатна на рівних боротися з будь-ким, хто стане її суперником.

"Те, що ми відчуваємо, – це, в принципі, реальність. І те внутрішнє відчуття, яке я мав перед протистоянням – я відчував, що ми готові змагатися з будь-ким.

Тепер ми повинні продовжувати це робити, тому що я думаю, що у нас є певний імпульс. Я думаю, що мета нашої роботи – зробити наших фанатів щасливими. Сподіваюся, вони відчувають гордість за гравців і команду", – сказав Артета.

Іспанський фахівець поділився емоціями, які в нього були після того, як Букайо Сака не зміг реалізувати пенальті на 13-й хвилині.

"Я не хотів померти, але, можливо, я хотів дати йому ляпаса! Він прийняв це рішення, він був достатньо сміливим, щоб зробити це. Мене більше хвилювала емоційна складова, що це могло б зробити з нами".

Наостанок Артета розповів історію про те, як він поговорив зі своїм наставником Жузепом Гвардіолою напередодні матчу з Реалом.

"Я подзвонив йому сьогодні вранці, тому що я тут завдяки йому. Як гравець і тренер він був для мене джерелом натхнення. Я провів з ним чотири дивовижні роки, і я завжди буду йому вдячний".

Нагадаємо, що Арсенал тільки втретє в своїй історії гратиме на стадії півфіналу Ліги чемпіонів.

Раніше головний тренер Реала Карло Анчелотті натякнув, що він може залишити королівський клуб після завершення сезону.

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