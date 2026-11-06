Артета назвав терміни відновлення Саки

Головний тренер Арсенала Мікель Артета вважає, що вінгер Букайо Сака може повністю відновитися після травми вже після перерви на матчі збірних.

Його слово передає ВВС.

"Йдеться про тижні. Побачимо, після перерви на матчі збірних він починає виходити на поле та виконувати більше вправ – усе залежатиме від того, як він почуватиметься. Але, на жаль, він пропустив певний час. Можлива дата? Не хочу чинити зайвий тиск на хлопців. Вони досягли всього можливого, щоб повернути його до гри, але поки що зарано говорити про конкретні дати", – порівняв Артета.

Нагадаємо, що Букайо травмувався у матчі з Баварією (2:2) у Лізі чемпіонів. До цього він встиг взяти участь в 11-ти іграх лондонського гранда у поточному сезоні-2026/27, у яких відзначився 4 м'ячами та одним асистом.

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