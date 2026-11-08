Дуже задоволений грою: Артета оцінив перемогу Арсенала над Галлом в АПЛ

Головний тренер Арсенала Мікель Артета висловився про перемогу команди над Галл Сіті в матчі 10 туру чемпіонату Англії.

Слова фахівця передає пресслужба лондонців.

"Дуже задоволений грою та перемогою. Думаю, настав час похвалити моїх футболістів. Те, що вони зробили не лише сьогодні, а й після міжнародної перерви, вражає з огляду на матчі, які ми провели.

Ми продовжували створювати моменти, але бракувало останньої передачі або завершальний удар блокували. У перерві ми сказали: якщо доведеться, продовжуватимемо до фінального свистка, але в якийсь момент все получиться", – розповів Артета.

За підсумками туру "каноніри" посідають перше місце в турнірній таблиці, набравши 27 очок, випереджаючі другий Манчестер Сіті на шість залікових балів.

Свій наступний матч Арсенал зіграє вже після міжнародної перерви 21 листопада – суперником стане Ньюкасл. Стартовий свисток заплановано на 19:30 за київським часом.

Раніше Мікель Артета розповів про подробиці травми лідера команди Букайо Сака.