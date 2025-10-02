Мбаппе визнали найкращим гравцем туру Ліги чемпіонів

Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе став найкращим гравцем 2 туру основного етапу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляється на сайті УЄФА.

Француз, що зробив хет-трик у матчі проти Кайрата, обійшов у голосуванні Ерлінга Голанда (Манчестер Сіті), Расмуса Гойлунна (Наполі) та Єнса Петтера Гауге (Буде-Глімт).

1st: Kylian Mbappé

2nd: Rasmus Højlund

3rd: Jens Petter Hauge

4th: Erling Haaland



Mbappé's hat-trick earns him Player of the Week! 🎩@PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/cBzR6Jk6L1 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 2, 2025

Голи Мбаппе допомогли Реалу здобути розгромну перемогу 5:0, а сам француз вийшов на четверте місце за кількістю хет-триків у ЛЧ. Окрім того, завдяки цим забитим м'ячам Кіліан обійшов Томаса Мюллера в списку найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів.

Після двох турів Реал є одним з лідерів турнірної таблиці етапу ліги, маючи максимальні шість очок.