Мбаппе визнали найкращим гравцем туру Ліги чемпіонів
Getty Images
Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе став найкращим гравцем 2 туру основного етапу Ліги чемпіонів.
Про це повідомляється на сайті УЄФА.
Француз, що зробив хет-трик у матчі проти Кайрата, обійшов у голосуванні Ерлінга Голанда (Манчестер Сіті), Расмуса Гойлунна (Наполі) та Єнса Петтера Гауге (Буде-Глімт).
Голи Мбаппе допомогли Реалу здобути розгромну перемогу 5:0, а сам француз вийшов на четверте місце за кількістю хет-триків у ЛЧ. Окрім того, завдяки цим забитим м'ячам Кіліан обійшов Томаса Мюллера в списку найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів.
Після двох турів Реал є одним з лідерів турнірної таблиці етапу ліги, маючи максимальні шість очок.