Мбаппе обійшов легенду Баварії в списку бомбардирів Ліги чемпіонів

Нападник Реала Кіліан Мбаппе вийшов на чисте шосте місце в списку найкращих голеодорів Ліги чемпіонів УЄФА.

Після сьогоднішнього хет-трика у ворота Кайрата на рахунку француза вже 60 голів у 89 матчах у головному клубному турнірі Європи.

За цим показником Мбаппе обійшов легендарного гравця Баварії Томаса Мюллера, який має 57 забитих голів.

Наступною ціллю форварда Реала стане легенда "вершкових" Рауль, який забив 71 гол у ЛЧ. Лідером списку залишається Кріштіану Роналду, який має у своєму пасиві 140 забитих м'ячів.

На Реал очікує ще мінімум 6 матчів у Лізі чемпіонів цього сезону. На етапі ліги підопічні Хабі Алонсо зустрінуться з Ювентусом, Ліверпулем, Олімпіакосом, Манчестер Сіті, Монако та Бенфікою.