Наздогнав Бензема: Мбаппе увійшов до п'ятірки гравців з найбільшою кількістю хет-триків у Лізі чемпіонів

Станіслав Лисак — 30 вересня 2025, 23:23
Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе увійшов до п'ятірки гравців, що забили найбільше хет-триків у Лізі чемпіонів.

Після трьох забитих голів у ворота казахстанського Кайрата француз наздогнав свого земляка Каріма Бензема за цим показником – 4 хет-трики в Лізі чемпіонів.

Більше у ЛЧ мають лише Кріштіану Роналду, Ліонель Мессі (обидва по 8) та Роберт Левандовський з 6 хет-триками за кар'єру.

Окрім того, завдяки цим голам Кіліан Мбаппе відзначився 60-м голом у 89 матчах у головному клубному турнірі Європи.

За цим показником французький нападник обійшов легендарного гравця Баварії Томаса Мюллера, який має 57 забитих голів.

Наступною ціллю форварда Реала стане легенда "вершкових" Рауль, який забив 71 гол у ЛЧ. Лідером списку залишається Кріштіану Роналду, який має у своєму пасиві 140 забитих м'ячів.

