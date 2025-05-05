Ключові гравці Інтера повернулися до тренувань напередодні матчу з Барселоною

Лаутаро Мартінес та Бенжамен Павар можуть взяти участь у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів між Інтером та Барселоною.

Про це розповів головний тренер "зміїв" Сімоне Індзагі.

Мартінес не зміг дограти першу зустріч з каталонцями, після чого з'явилося повідомлення, що він не зіграє у матчі в Мілані. Павар у свою чергу пропустив першу гру через проблеми з гомілкостопом.

Проте, за словами наставника, обидва гравці повернулися до тренувань з командою. Але їхня участь у вирішальному поєдинку визначатиметься перед самою грою.

"Щодо Лаутаро ми приймемо рішення завтра. Павар також взяв участь у першій частині тренування вчора, і ми подивимося, як Лаутаро почуватиметься сьогодні. Участь Мартінеса буде залежати від його самопочуття. Гравцям важко, коли вони не можу вийти у старті, а потім їм доводиться вийти на поле на останні двадцять хвилин. На жаль, у нас завжди були деякі проблеми, як з Барселоною та Баварією. Завтра подивимося. Я буду приймати рішення, виходячи з наших інтересів", – сказав Індзагі.

Матч-відповідь між Інтером та Барселоною відбудеться завтра, 6 травня, в Мілані на "Джузеппе Меацца". Старт поєдинку запланований на 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що і в складі Барселони є гарні новини, адже Гансі Флік знову зможе розраховувати на свого основного форварда.