Лаутаро піднявся на третє місце серед найкращих бомбардирів Інтера в Серії А
Аргентинський нападник Інтера Лаутаро Мартінес оформив дубль у матчі 3-го туру Серії А проти Наполі, що дозволило йому вийти на третє місце в історичному рейтингу найкращих бомбардирів команди.
Про це повідомляє OptaPaolo.
Голи аргентинця допоміг міланцям здійснити камбек і вирвати вольову перемогу з рахунком 3:2.
На 56-й хвилині нападник скоротив відставання своєї команди, а вже у компенсаційний час (90+1) забив вирішальний м'яч, який приніс "нерадзуррі" три очки.
Ці голи стали для 27-річного форварда 133-м та 134-м у складі Інтера у межах італійського чемпіонату. Завдяки цьому аргентинець наздогнав легендарного Іштвана Ньєрша й вийшов на третю сходинку в списку найкращих бомбардирів клубу в історії Серії А.
Найкращі бомбардири Інтера в Серії А
1. Джузеппе Меацца – 197 голів
2. Беніто Лоренці – 138 голів
3. Лаутаро Мартінес – 134 голи
3. Іштван Ньєрш – 134 голи
Лаутаро виступає за Інтер із літа 2018-го. Він має чинний контракт з італійським грандом до 30 червня 2029 року, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 85 мільйонів євро.
Напередодні Даріо Баччін був призначений на посаду спортивного директора міланського Інтера.