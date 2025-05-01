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Лідер Інтера пропустить матч-відповідь з Барселоною

Олександр Булава — 1 травня 2025, 19:47
Лідер Інтера пропустить матч-відповідь з Барселоною
Лаутаро Мартінес
Getty Images

Нападник Інтера Лаутаро Мартінес не зіграє у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів проти Барселони.

Про це повідомляє Sky.

Аргентинський форвард не зміг дограти через ушкодження перший півфінал проти каталонців (3:3) та був замінений на початку другого тайму. У Лаутаро після гри діагностували розтягнення м’язів, через що він не зможе зіграти у матчі-відповіді, який відбудеться 6 травня у Мілані.

У поточному сезоні в активі Мартінеса 45 матчів в усіх турнірах, в яких він відзначився 20 голами та 3 асистами.

Нагадаємо, що Барселона також зіткнулась із кадровими проблемами. Іспанський колектив втратив ключового захисника, який вибув до завершення сезону.

Барселона Інтер Лаутаро Мартінес Ліга чемпіонів-2024/25

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