Лідер Інтера пропустить матч-відповідь з Барселоною

Нападник Інтера Лаутаро Мартінес не зіграє у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів проти Барселони.

Про це повідомляє Sky.

Аргентинський форвард не зміг дограти через ушкодження перший півфінал проти каталонців (3:3) та був замінений на початку другого тайму. У Лаутаро після гри діагностували розтягнення м’язів, через що він не зможе зіграти у матчі-відповіді, який відбудеться 6 травня у Мілані.

У поточному сезоні в активі Мартінеса 45 матчів в усіх турнірах, в яких він відзначився 20 голами та 3 асистами.

Нагадаємо, що Барселона також зіткнулась із кадровими проблемами. Іспанський колектив втратив ключового захисника, який вибув до завершення сезону.