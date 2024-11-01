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Куртуа не встигне відновитися до гри з Міланом – ЗМІ

Руслан Травкін — 1 листопада, 12:56
Куртуа не встигне відновитися до гри з Міланом – ЗМІ
Карло Анчелотті та Тібо Куртуа
Getty images

Основний голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа ще не відновив тренування з командою. Ймовірно, бельгієць не допоможе команді у матчі Ліги чемпіонів проти Мілана.

Про це пише Marca.

Воротар отримав травму 23 жовтня. Очікувалося, шо він пропустить до двох тижнів.

Через пошкодження футболіст не грав проти Барселони. Замість Тібо в основі з'явився українець Андрій Лунін.

Реал програв зустріч із рахунком 0:4. Куртуа після гри став на захист свого колеги.

Нагадаємо, що вихідними "бланкос" мали грати матч чемпіонату Іспанії проти Валенсії, але гру вирішили перенести через стихійне лихо.

Андрій Лунін Реал Мадрид Тібо Куртуа Ліга чемпіонів-2024/25

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