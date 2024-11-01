Куртуа не встигне відновитися до гри з Міланом – ЗМІ

Основний голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа ще не відновив тренування з командою. Ймовірно, бельгієць не допоможе команді у матчі Ліги чемпіонів проти Мілана.

Про це пише Marca.

Воротар отримав травму 23 жовтня. Очікувалося, шо він пропустить до двох тижнів.

Через пошкодження футболіст не грав проти Барселони. Замість Тібо в основі з'явився українець Андрій Лунін.

Реал програв зустріч із рахунком 0:4. Куртуа після гри став на захист свого колеги.

Нагадаємо, що вихідними "бланкос" мали грати матч чемпіонату Іспанії проти Валенсії, але гру вирішили перенести через стихійне лихо.