Куртуа не встигне відновитися до гри з Міланом – ЗМІ
Карло Анчелотті та Тібо Куртуа
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Основний голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа ще не відновив тренування з командою. Ймовірно, бельгієць не допоможе команді у матчі Ліги чемпіонів проти Мілана.
Про це пише Marca.
Воротар отримав травму 23 жовтня. Очікувалося, шо він пропустить до двох тижнів.
Через пошкодження футболіст не грав проти Барселони. Замість Тібо в основі з'явився українець Андрій Лунін.
Реал програв зустріч із рахунком 0:4. Куртуа після гри став на захист свого колеги.
Нагадаємо, що вихідними "бланкос" мали грати матч чемпіонату Іспанії проти Валенсії, але гру вирішили перенести через стихійне лихо.