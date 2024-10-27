Побиття у лігві фаворита: шок для Луніна, приниження для Мбаппе. 4 висновки з матчу Реал – Барселона

Мадридський Реал не зумів порадувати вболівальників у принциповому протистоянні. Напередодні столичний іспанський клуб не просто поступився, а зазнав розгромної поразки від Барселони. У складі "вершкових" усі 90 з гаком хвилин провів голкіпер національної збірної України Андрій Лунін.

Чемпіон традиційно не проходить повз потужні інформаційні приводи у світі футболу, та тримає руку на пульсі подій значущих матчів. Що сталося на "Бернабеу"? В чому проявляється діаметрально протилежна доля наставників команд? Чому для переможця успіх має надзвичайне значення, а український воротар став жертвою обставин? Про це, і не тільки – в нашому матеріалі.

Анчелотті став ближчим до відставки

На початку тижня іспанські ЗМІ тиражували інформацію про можливе звільнення Карло Анчелотті у разі подальших невдач. Мовляв, з приходом Кіліана Мбаппе команда стала сильнішою за іменами, проте втратила колишній лоск, легкість та й здатність діяти за "започаткованим" збірною Бразилії принципом "...ми вам – скільки захочемо".

Відповідь італійця не забарилася. Проблемні 0:2 по ходу матчу з Боруссією "бланкос" конвертували у розгромну перемогу 5:2. Та вже в наступному домашньому матчі на тижні повторити подібний фокус не вдалося, й те, що виглядало ледь не вкидом, тепер має серйозний ґрунт під собою. Як відомо, опинитися на вершині значно легше, ніж втриматися. Звісно, враховуючи поточний стан справ у першості Іспанії та положення у незвично величезній турнірній таблиці у Лізі чемпіонів, а також попередні заслуги Тата Карло, "просити" з тренерського містка завтра його ніхто не буде. Однак погляди Флорентіно Переса в бік умовного Зінедіна Зідана точно стануть частішими.

Флік – щасливий квиток Лапорти у майбутнє

Ганс-Дітер Флік став першим наставником "кулес" із 2013 року, який виграв дебютне Класіко. Останнім колегою німця, хто брав верх над мегапринциповим суперником у дебютній сутичці, був аргентинець Херардо Мартіно. Та у випадку з керівництвом "блаугранас" це не просто перемога, а саме значно більше.

Фото з соціальних мереж

Ситуація, в якій опинилася Барселона ще до повернення в крісло керівника Жоана Лапорти, була не просто важкою, а ледь не загрозливою для існування клубу як такою. Жалюгідне становище фінансів диктує свої умови та кроки, і за обставин, у яких живуть каталонці в останні роки, чи не кожна дія босів, нібито спрямована на покращення, перетворюється на захід на своєрідне мінне поле. Не вгадав потрібний "напрям", підірвався – стало ще гірше. І таких помилок сам Лапорта наробив уже чимало, про що свідчить і проведення останньої трансферної кампанії. Барселона не вперше взяла не тих, хто треба, й кого хотіла, а виходячи з необхідності не впасти у боргову яму іще глибше. Та головний трансфер відбувся на тренерській лаві. Флік не просто повернув Барселоні атакувальний домінуючий стиль. Він не соромиться грати скромніше проти команд, які переважають "кулес" за іменами. А головне – німець зробив головну роботу за Лапорту, адже зумів вселити віру в незворотню перспективу.

Левандовський дав урок футболу Мбаппе й Вінісіусу

Роберт Левандовський не отримає "Золотий м'яч" у осяжному майбутньому. Поляк точно не буде в фокусі уваги світових ЗМІ у момент не тільки вручення ніби як найпрестижнішої індивідуальної нагороди, а й у періоди підтвердження інших регалій за останній рік. Та й ніби справедливо, адже Хаві Ернандес на лаві "блаугранас" явно не зумів реалізувати весь потенціал нападника, який точно був затиснутий розумінням футболу легенди клубу, й подекуди не розумів, що від нього вимагається.

Фото з соціальних мереж

Та за підсумками вечора футболу в Мадриді 26 жовтня 2024 року 36-річний центрфорвард "взув" і головного претендента на "ЗМ" Вінісіуса Жуніора, і разом з тим насправді й більш статусного Кіліана Мбаппе. Це було схоже на передавання досвіду сформованим майстром талановитій, проте аж вельми "зеленій" та "сирій" молоді, яка не знає, що робити в момент, коли треба кров з носу переломити гру. І поки бразилець та француз змагалися за увагу камер неоковирними діями біля воріт суперника, дорослий дядько Роберт мовчки робив свою справу.

Лунін опинився не в тому місці не в тому матчі

Андрій Лунін отримав можливість проявити себе у важливому для Реала поєдинку в умовах, коли сподіватися на відчутне збільшення ігрової практики не доводиться. Та це був той випадок, коли про вихід на поле варто шкодувати.

Фото з соціальних мереж

З професійного боку справи питання до Луніна можуть бути хіба що по третьому голу суперника, та й тут треба вельми постаратися, щоб, як то кажуть, "доколупатися". Проблема в тому, що в Іспанії саме так і зроблять. І будуть згадувати не тільки про прохідний двір жахливо некомпетентної оборони мадридців, а й воротаря, який "чомусь" 4 рази не зробив дива. А там і "недоторканий" Тібо Куртуа повернеться.