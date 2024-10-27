Куртуа став на захист Луніна після поразки від Барселони

Основний голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа заявив, що його конкурент за місце в складі Андрій Лунін не винен у чотирьох пропущених м’ячах від Барселони в матчі 11 туру Ла Ліги.

Бельгійського воротаря цитує Defensa Central.

"У голах немає жодної провини Луніна, їх всі неможливо було відбити", – заявив Куртуа.

Нагадаємо, вчора, 26 жовтня, Реал у Ель Класіко вдома програв Барселоні з розгромним рахунком 0:4. Лунін захищав ворота мадридського клубу в зв’язку з травмою Куртуа, який вибув з гри на кілька тижнів.

Сумарно у поточному сезоні український голкіпер взяв участь у трьох матчах за Реал в усіх турнірах, в яких пропустив п’ять голів і одного разу зберіг свої ворота у недоторканості.