Атланта програла Брюгге та вилетіла з Ліги чемпіонів: огляд матчу

Аталанта зазнала домашньої поразки від Брюгге в межах матчу-відповіді попереднього етапу плейоф Ліги чемпіонів УЄФА.

Бельгійська команда вдруге обіграла бергамасків та завоювала путівку до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Огляд матчу

Ліга чемпіонів сезону-2024/25

Стикові матчі-відповіді, 18 лютого

Аталанта – Брюгге 1:3 (0:3) – за сумою двох матчів 2:5

Голи: 0:1 – 3 Тальбі, 0:2 – 27 Тальбі, 0:3 – 45+3 Ютгла, 1:3 – 46 Лукман.

Також до плейоф кваліфікувалася португальська Бенфіка, яка виявилася сильнішою за Монако за сумою двох зустрічей. Український воротар "орлів" Анатолій Трубін відіграв усі 90 хвилин та пропустив 3 голи, здійснивши 4 сейви.

Сьогодні, 19 лютого, пройдуть інші чотири матчі-відповіді стиків, після яких визначаться всі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

В одній з таких ігор зійдуться Реал та Манчестер Сіті, чий тренер після домашньої поразки з рахунком 2:3 не дуже вірить в успіх своїх підопічних.