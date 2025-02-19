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Пропустив тричі: визначилась оцінка Трубіна за матч проти Монако

Станіслав Лисак — 19 лютого 2025, 00:24
Анатолій Трубін
Анатолій Трубін
Getty Images

Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін став найгіршим гравцем матчу попереднього раунду плейоф Ліги чемпіонів проти Монако (3:3).

Про це повідомляє статистичний портал SofaScore.

Українець пропустивши три голи, допустив дві помилки, що призвели до гола та здійснив чотири сейви. Також Трубін виконав 60% точних пасів (9/15) та 3 вдалих дальніх передач з 9 спроб.

Найкращим гравцем поєдинку визнали партнера Анатолія Трубіна Оркуна Кьокчу, який відзначився забитим голом, а також віддав 3 ключові передачі, створив 1 гольовий момент для партнера та заробив 1 фол.

Нагадаємо, що перший поєдинок завершився з мінімальною перемогою "орлів", що дозволило їм кваліфікуватися до наступної стадії турніру.

Сьогодні, 19 лютого, пройдуть інші чотири матчі-відповіді стиків, після яких визначаться всі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

В одній з таких ігор зійдуться Реал та Манчестер Сіті, чий тренер після домашньої поразки з рахунком 2:3 не дуже вірить в успіх своїх підопічних.

Бенфіка Ліга чемпіонів Монако Анатолій Трубін

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