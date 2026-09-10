Нічия є справедливою: тренер ПСВ оцінив матч проти Шахтаря у Лізі чемпіонів

Головний тренер ПСВ Петер Бос розповів, що нічия проти донецького Шахтаря (1:1) у 1-му турі основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27 є закономірним підсумковим результатом.

Його цитує УЄФА.

За словами наставника, його підопічні не давали створити "гірникам" багато моментів, але зіграли недостатньо добре у першому таймі.

"Я можу змиритися з цим результатом. Думаю, нічия є справедливою. Треба визнати, що в першому таймі ми грали недостатньо добре. Обидві команди були приблизно рівними. Їхній воротар добре володів м'ячем, і вони непогано розігрували комбінації трикутниками. Ми не давали створити багато моментів біля наших воріт, але розуміли: якщо зробимо гру надто відкритою, то виникли б серйозні ризики. Крім того, ми недостатньо залучали до гри Рікардо Пепі", – сказав 62-річний коуч.

Нагадаємо, що першими у рахунку повели донеччани. У компенсований до першого тайму час Мендоза із передачі Ізаке розмочив нулі на табло. Однак на старті другої 45-хвилинки Дест швидко повернув ПСВ у гру. Саме цей м'яч американського захисника став останнім у зустрічі.

Це була друга лобова дуель між цими клубами в офіційних матчах. Вперше та наразі востаннє ці команди перетиналися на футбольному полі у груповому раунді Ліги чемпіонів-2024/25. Та гра закінчилася вольовою перемогою ПСВ (3:2).

У наступному турі ЛЧ клуб із Ейндговена зіграє на виїзді проти РБ Лейпциг (13 жовтня о 22:00 за київським часом), тоді як Шахтар 14 жовтня прийме АЕК (о 22:00).

Раніше The Athletic оприлюднив свій рейтинг команд загального етапу Ліги чемпіонів.